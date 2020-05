Il portiere dell'Under 19 del Nacional: "Ronaldo è in grandissima forma"

In attesa di ritrovare Dybala, Higuain e tutti gli altri compagni bianconeri, Cristiano Ronaldo ha trascorso la quarantena a Madeira con un 'nuovo' compagno di allenamenti: Filipe Gonçalves, portiere dell’Under 19 del Nacional de Madeira.

Il club ha messo a disposizione di CR7 il giovane portiere per permettergli di allenarsi in campo. Lui, a 18 anni, ha realizzato un sogno. E ha raccontato i suoi allenamenti a fianco del cinque volte Pallone d'Oro a 'Tuttosport'.

"Gli allenamenti duravano un’ora. Ma Cristiano arrivava al campo dopo essersi già allenato a casa. E dopo i tiri in porta faceva esercitazioni di tecnica e scatti. Qualche volta ho provato a correre con lui, ma è impossibile stargli dietro: è bestiale".

Gonçalves afferma che Ronaldo è in grande forma e ha svolto anche lavoro non solo individuale, grazie anche alla presenza di un altro compagno delle giovanili del Nacional.

"È in gran forma, si è allenato tantissimo a Madeira. Ha iniziato a lavorare con noi anche un altro mio compagno, Pedro Andrade. Lui non è un portiere, è un giocatore da ultimo passaggio o cross. Provava a servire Cristiano un po’ come fanno Pjanic e Dybala"