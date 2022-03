Il portiere dello Sparta colpito da un bicchiere di birra: interrotta la sfida col Vitesse

Si è chiusa nel peggiore dei modi la sfida che venerdì sera ha visto impegnate Vitesse e Sparta Rotterdam nel 25° turno di Eredivisie.

In pieno recupero e con la squadra ospite in vantaggio per 1-0, un tifoso ha fatto invasione di campo e di corsa si è diretto verso Maduka Okoye, ovvero il portiere dello Sparta, il quale non solo non si è fatto intimorire, ma a muso duro ha allontanato il ragazzo che poi è scappato verso la tribuna opposta.

Okoye ha quindi cercato di riprendere il suo posto tra i pali ma, al momento di tentare un rinvio dal fondo, è stato colpito alla testa da un bicchiere di birra piovuto dagli spalti.

Die veldbestormer bij Vitesse - Sparta gaat vermoedelijk de geschiedenisboeken in als een van de meest treurige veldbestormers ooit. Eerst uitdagen en dan als een haas wegsprinten. Wat zullen deze beelden die jongen nog lang gaan achtervolgen.



pic.twitter.com/ytFsSf43st — Merijn Slagter (@Merijn_Slagter) March 4, 2022

A questo punto gli animi si sono surriscaldati e i tifosi di casa hanno anche lanciato sul terreno di gioco un petardo potentissimo che è esploso vicino ad un cameraman che, visibilmente stordito (è stato poi comunicato che non ha fortunatamente riportato nulla di grave) è stato poi accompagnato negli spogliatoi per essere visitato.

Il direttore di gara, Rob Dieperink, dopo aver interrotto il gioco ha provato a riprendere il match, ma i giocatori dello Sparta hanno deciso di fermarsi poiché non c’erano più le condizioni di portare avanti la sfida in sicurezza.

La palla passa adesso alla KNVB, ovvero la federazione calcistica olandese, che indagherà sull’accaduto e stabilirà in quale modo verrà chiusa la partita. Al momento infatti le opzioni sono tre: 0-1 per lo Sparta, partita ripresa dal momento dell’abbandono o rigiocata per la sua interezza.

Non è da escludere che possano essere presi seri provvedimenti contro il Vitesse, squadra che tra l’altro sarà la prossima avversaria della Roma in Conference League.