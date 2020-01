Portiere espulso per doppio giallo, il difensore va in porta e para il rigore

Succede in terza serie turca: doppio giallo al portiere per essersi mosso sulla linea, il difensore prende il suo posto e para.

Una delle regole che più ha fatto parlare negli scorsi mesi è stata quella che riguarda la posizione dei portieri sui calci di rigore: devono tenere sempre almeno un piede sulla linea. Non proprio ciò che ha fatto l’estremo difensore dell’Usakspor, Ersin Aydin.

Nella sfida contro l’Ergene Velimese, nella 2. Lig, terza divisione turca, Aydin si è trovato a fronteggiare un rigore al 90’ sul punteggio di 2-0. Lo ha parato, ma spostando il piede dalla linea. L’arbitro ha visto, ha deciso per la ripetizione del rigore e ha ammonito il portiere.

Poco dopo, stessa scena: nuovo rigore, nuova parata, ma sempre muovendosi dalla linea. E così secondo giallo e rosso, tra le proteste. L’Usakspor, non avendo più cambi, ha dovuto mandare in porta Levent Aktug, che di mestiere fa il difensore.

Per la terza volta il Velimese ha calciato il rigore, per la terza volta è stato parato, stavolta dal difensore. Che è diventato l’eroe per un giorno in una maniera sicuramente inaspettata.