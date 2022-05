Portiere e cantante: Jérémie Makiese, dal campo all’Eurovision Song Contest 2022

Ha preso ufficialmente il via l’Eurovision Song Contest 2022, ovvero una delle manifestazioni canore più attese dell’anno.

Ad ospitare il concorso, che si sviluppa in tre serate composte da due semifinali e finale, è l’Italia in virtù della vittoria conseguita dai Maneskin nella scorsa edizione con il brano ‘Zitti e buoni’ e, tra gli artisti in gara ce ne è anche uno che ha già un rapporto particolare con semifinali e finali: Jérémie Makiese.

Sul palco del PalaOlimpico di Torino rappresenta il Belgio con il brano ‘Miss you’ e, oltre ad essere uno dei cantati emergenti del panorama europeo, può anche vantare un'importante carriera da calciatore.

Nato nel giugno del 2000 ad Anversa, a 13 anni si è unito dal BX Brussels, club per il quale sono passati giocatori che poi hanno avuto percorsi importanti nel mondo del calcio.

Portiere di ruolo, ha vestito anche le maglie di Jeunesse Molenbeek, Royal Wallonia Walhain e La Louvière Centre, prima di firmare nel settembre del 2021 un contratto di un anno con l’Excelsior Virton.

Una passione, quella per il calcio, portata avanti insieme a quella per la musica. Per lui il momento della svolta è arrivato nel 2020 quando ha partecipato all’edizione belga di ‘The Voice’ per poi vincerla.

“L’Eurovision è una competizione importantissima che ti porta a dare il 100% - si legge sul sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest - Sul palco o sul campo, ha la responsabilità di tenere qualcosa al sicuro, sia che si tratti della tua voce o della tua porta!”.

Jérémie Makiese si esibirà sul palco giovedì 12 maggio nella seconda delle due semifinali previste.