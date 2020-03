Porte chiuse in Serie A, Serie B ed Europa: la lista delle gare senza tifosi

Non solo la Serie A, ma anche la Champions League, l'Europa League e la Serie B dovranno adattarsi al decreto per far fronte al coronavirus.

Per tutto il mese di marzo, gli eventi sportivi in non si giocheranno con i tifosi. Presenti solamente i giocatori, membri dello staff e alcune persone necessarie per lo svolgimento delle partite e degli incontri. Per il resto, desolazione massima così da evitare ulteriormente la diffusione del coronavirus.

Dal 5 marzo al 3 aprile, dunque, la , la Champions, l' , la Serie B, la C e tutto il resto del calcio e dello sport nazionale non potranno avere tifosi al loro interno. Tutti a casa, in attesa che l'emergenza passi e la questione venga risolta in tutta Italia, dal Nord al Sud, isole comprese.

Queste le gare che si svolgeranno a porte chiuse:

Altre squadre

Serie A

Recuperi 26esimo turno: - , - , - , - , - , -

27esimo turno: Genoa-Parma, -Udinese, - , SPAL- , Fiorentina-Brescia, Verona- , Inter-Sassuolo, -Juventus, -Sampdoria, -Milan

Recuperi 25esimo turno: Verona-Cagliari, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo

28esimo turno: Juventus-Lecce, Brescia-Genoa, Napoli-SPAL, Sampdoria-Bologna, Lazio-Fiorentina, Udinese-Atalanta, Cagliari-Torino, Sassuolo-Verona, Parma-Inter, Milan-Roma

Serie B

28esimo turno: -Pordenone, - , - , -Trapani, - , Pisa- , Entella- , Stabia- , - , -

29esimo turno: Salernitana-Pisa, Pescara-Juve Stabia, Ascoli-Perugia, Trapani-Frosinone, Livorno-Cittadella, Crotone-Chievo, Spezia-Empoli, Cosenza-Entella, Cremonese-Benevento, Pordenone-Venezia

30esimo turno: Chievo-Spezia, Empoli-Benevento, Entella-Salernitana, Pisa-Pescara, Cremonese-Cosenza, Juve Stabia-Livorno, Frosinone-Cittadella, Trapani-Pordenone, Venezia-Ascoli, Perugia-Crotone

31esimo turno: Pordenone-Entella, Ascoli-Crotone

Juventus- (17 marzo)

Europa League

Inter- (12 marzo)

Roma- (19 marzo)