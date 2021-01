Incredibile Portaluppi: placca un giocatore avversario e viene ammonito

L'allenatore del Gremio è stato ammonito dall'arbitro dopo aver letteralmente placcato un giocatore avversario nei pressi della sua area tecnica.

Torna a far parlare di sé Renato Portaluppi, ex ala con un passato per nulla lusinghiero alla ed ora stimatissimo tecnico del Gremio, con cui nel 2017 ha vinto una Copa Libertadores.

Nel corso del match del Brasileirao tra la sua squadra e il Fortaleza, terminato sullo 0-0, Portaluppi si è reso protagonista di un episodio incredibile, placcando un giocatore avversario che stava recuperando un pallone poco prima della linea laterale.

L'allenatore, stazionando nell'area tecnica, ha intuito il pericolo imminente per il Gremio e ha frenato la corsa del terzino Carlinhos, mettendogli le mani addosso per impedirgli di ripartire.

Renato Portaluppi!!



Renato Portaluppi!! pic.twitter.com/38SJWPiaTB — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) January 10, 2021

Scontata la decisione dell'arbitro, che ha inevitabilmente ammonito Portaluppi dopo le vibranti proteste dei calciatori del Fortaleza, increduli per quanto successo sul terreno di gioco.

Che Portaluppi sia un personaggio a tutto tondo lo si capisce dall'esito fallimentare della sua esperienza romana, condizionata da eccessi di ogni tipo: tra donne, belle auto e vita notturna, il 58enne di Guaporé non si è fatto mancare nulla.