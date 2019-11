Pordenone-Trapani dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pordenone sfida il Trapani nell'11ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pordenone di Attilio Tesser sfida il Trapani di Francesco Baldini nell'11ª giornata di Serie B. I friulani sono decimi in classifica assieme alla Virtus Entella a quota 15 punti, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, mentre i siciliani si trovano in fondo alla classifica con soli 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Sarà la prima volta in assoluto che le due formazioni si fronteggiano in Serie B. Il Pordenone è reduce da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Trapani ha ottenuto 2 sconfitte, inclusa quella dell'ultimo turno contro il , e 2 pareggi nelle ultime 4 gare.

Il centrocampista Tommaso Pobega, che non sarà del match per infortunio, e l'attaccante Luca Strizzolo sono i giocatori più prolifici dei neroverdi con 3 goal a testa, la punta Stefano Pettinari e il regista Anthony Taugourdeau sono invece i migliori marcatori dei granata a quota 2 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Pordenone-Trapani: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Pordenone-Trapani si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 nella cornice della Dacia Arena di Udine, stadio che ospita le partite interne dei friulani in questa stagione. La sfida, che sarà diretta dal signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza, sarà la 1ª in assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La partita Pordenone-Trapani sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Santi.

Gli utenti DAZN potranno anche seguire Pordenone-Trapani in diretta streaming sui loro pc o notebook o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale sarà disponibile per la visione on demand.

Tesser punterà sul 4-3-1-2 e avrà indisponibili per infortunio Barison, Chiaretti e Pobega. In difesa, davanti al portiere Di Gregorio, Camporese e Bassoli saranno i due centrali, con Almici, in vantaggio su Semenzato, e De Agostini terzini. A centrocampo Burrai agirà da regista, con Misuraca e Pasa mezzali ai suoi lati. Davanti la coppia d'attacco sarà composta da Strizzolo e Monachello, che saranno supportati sulla trequarti da Gavazzi.

Modulo a specchio per Baldini, che registra l'assenza per squalifica di Scognamillo in difesa e quelle di Evacuo, Ferretti e Martina per infortunio. Fra i pali ci sarà il giovane emergente Carnesecchi, mentre in difesa al centro toccherà a Fornasier affiancare Pagliarulo, con Del Prete e Jakimovski che agiranno da esterni bassi. A centrocampo il francese Taugourdeau sarà il playmaker dei siciliani, mentre Luperini e Aloi saranno i due interni. Davanti Moscati supporterà sulla trequarti la coppia d'attacco composta da Pettinari e dall'altro francese Nzola.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pasa; Gavazzi; Strizzolo, Monachello.

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Pagliaruolo, Fornasier, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Aloi; Moscati; Pettinari, Nzola.