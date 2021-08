Pordenone-Spezia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia di Thiago Motta debutta in Coppa Italia con il Pordenone: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Per lo Spezia inizia ufficialmente oggi il nuovo corso targato Thiago Motta. Dopo l'addio di Vincenzo Italiano, che si è seduto sulla panchina della Fiorentina, l'ex centrocampista di - tra le altre - Inter e PSG fa il suo debutto sulla panchina della squadra ligure nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia sul campo del Pordenone.

Allo stadio 'Guido Teghil' di Lignano il Pordenone ospita lo Spezia nella prima gara della nuova stagione.

Lo Spezia non ha disputato amichevoli durante il ritiro estivo. L'addio tra le polemiche di Italiano, che ha scelto di sposare il progetto Fiorentina dopo aver firmato il rinnovo con i liguri, ha lasciato qualche strascico. A poco più di una settimana dall'esordio in campionato, Thiago Motta potrà valutare i risultati del lavoro svolto in ritiro direttamente in un match ufficiale.

Si tratta dell'esordio anche per Massimo Paci, che per la prima volta si siede sulla panchina del club neroverde. La formazione friulana continua a prepararsi per il terzo campionato di fila di Serie B. I neroverdi hanno rimediato due sconfitte nel precampionato contro Atalanta e Bologna; in mezzo il pari per 2-2 contro il Padova.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pordenone-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La sfida tra Pordenone e Spezia è in programma venerdì 13 agosto, con calcio d'inizio fissato per le ore 17.45. Il match si giocherà allo Stadio 'Guido Teghil' di Lignano Sabbiadoro.

Pordenone-Spezia verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti di tutta la Coppa Italia 2021/2022. Nello specifico, per godersi la sfida basterà sintonizzarsi sul Canale 20.

Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile guardare il match anche in streaming grazie a Mediaset Play. Basterà collegarsi a www.mediasetplay.mediaset.it (da pc smartphone o tablet) e cliccare sul canale della partita.

PORDENONE (4-4-2): Perisan; Biondi, Camporese, Barison, Chrzanowski; Kupisz, Magnino, Misuraca, Cambiaghi; Tsadjout, Pellegrini. Allenatore: Paci.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kovalenko, Ferrer; Verde, Mraz, Colley. Allenatore: Thiago Motta.