Pordenone-Spezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pordenone ospita lo Spezia nell'anticipo della 3ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pordenone di Attilio Tesser ospita lo di Vincenzo Italiano nell'anticipo del venerdì sera della 3ª giornata del campionato di Serie B. I neopromossi friulani si trovano al momento al 9° posto in classifica con 3 punti, frutto di una vittoria casalinga al debutto contro il e di una sconfitta in trasferta contro il , stessi punti e 8° posto per i liguri, che dopo aver superato in trasferta il sono caduti in casa contro il .

Entrambe le formazioni sono state impegnate ad agosto in Coppa : se i ramarri sono usciti al 2° Turno, gli aquilotti hanno battuto la Pro Patria per poi essere eliminati dal al 3° Turno con una sconfitta di misura (1-0). Fra i neroverdi il miglior marcatore è il centrocampista Tommaso Pobega, autore di 2 reti, stesso bottino di Federico Ricci, ala e giocatore più prolifico dei bianchi.

Per il Pordenone quella ottenuta nella scorsa stagione con la vittoria nel Girone C di Serie C è la prima storia promozione nel torneo cadetto. Alla vittoria del campionato i ramarri hanno aggiunto anche la vittoria della Supercoppa di Serie C. In virtù di un accordo con l' , la formazione neroverde disputerà le gare interne della stagione 2019/2020 nella più capiente e moderna Dacia Arena di Udine e non nel suo storico impianto, lo Stadio Ottavio Bottecchia.

In questa pagina tutte le informazioni su Pordenone-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PORDENONE-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pordenone-Spezia

Pordenone-Spezia Data: 13 settembre 2019

13 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN e Rai Play

ORARIO PORDENONE-SPEZIA

La partita Pordenone-Spezia è in programma la sera di venerdì 13 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice della Dacia Arena di Udine. La direzione del match è stata affidata al signor Ivan Robilotta della sezione di Sala-Consilina.

L'anticipo della 3ª giornata di Serie B Pordenone-Spezia sarà trasmesso in diretta da DAZN e in chiaro dalla Rai. Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in attraverso varie modalità: se dispongono di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o ancora, in alternativa, utilizzando dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della gara sarà affidata a Ricky Buscaglia, che sarà supportato dal commento tecnico di Stefan Schwoch.

Per tutti gli altri tifosi e appassionati c'è comunque la possibilità di seguire la partita in diretta in chiaro su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del Digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Pordenone-Spezia in diretta streaming sul proprio pc collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma o su dispositivi mobili iOS e Android scaricando e avviando l'apposita applicazione.

Per tutti gli altri c'è comunque la possibilità di seguire l'anticipo della 3ª giornata in diretta streaming in chiaro mediante la piattaforma Rai Play.

Tesser dovrebbe affidarsi sul piano tattico al collaudato 4-3-1-2. Davanti conferma per il tandem composto da Monachello e Ciurria, con Chiaretti sulla trequarti alle loro spalle. A centrocampo Burrai sarà il playmaker, con Pobega e Gavazzi mezzali. In difesa, davanti al portiere Bindi, l'ex Almici agirà a destra, De Agostini a sinistra e in mezzo giostreranno i due centrali Camporese e Barison.

Italiano punterà invece sul classico 4-3-3 dei bianchi. In attacco Federico Ricci e Gyasi dovrebbero ricoprire il ruolo di esterni offensivi ai lati del centravanti bulgaro Galabinov. Sulla mediana l'altro Ricci, Matteo, avrà compiti di regia, e sarà affiancato con ogni probabilità dagli esperti Mora e Bartolomei. Fra i pali potrebbe esserci il debutto di Scuffet al posto del tedesco Krapikas, che ha ricoperto finora il ruolo di primo estremo difensore. In difesa è probabile la conferma dei terzini Vignali e Juan Ramos, con Terzi e Capradossi a comporre la coppia centrale.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Pobega, Burrai, Gavazzi; Chiaretti; Monachello, Ciurria.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Juan Ramos; Mora, M. Ricci, Bartolomei; F. Ricci, Galabinov, Gyasi.