Pordenone-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Match decisivo in chiave promozione tra Pordenone e Salernitana: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORDENONE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pordenone-Salernitana

Pordenone-Salernitana Data: 4 maggio 2021

4 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Ultime gare di Serie B prima dei verdetti finali. L'Empoli può volare in Serie A senza passare dai playoff martedì 4 maggio: il ritorno nella massima serie può arrivare con un successo, ma anche con un risultato negativo della Salernitana, impegnata sul campo del Pordenone.

Reduce dalla sconfitta contro il Monza, la squadra campana vuole rilanciarsi e provare a superare il Lecce in classifica per il secondo posto, l'altra posizione che assicura direttamente la promozione in Serie A senza passare dai playoff previsti nelle prossime settimane.

Se la Salernitana cerca punti per rivedere la Serie A dopo due decenni, il Pordenone, oramai fuori dalla lotta playoff, deve conquistare punti per evitare i playout: solo una lunghezza separa infatti i neroverdi dall'Ascoli, attualmente 16esimo in classifica.

In questa pagina tutte le informazioni su Pordenone-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PORDENONE-SALERNITANA

La gara tra Pordenone e Salernitana valida per il 36esimo turno di Serie B si giocherà allo stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone martedì 4 maggio 2021 alle ore 14: non ci saranno i tifosi come di consueto.

Pordenone-Salernitana sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN : la gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. La partita potrà inoltre essere vista su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5, oppure Xbox (modelli One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti in possesso anche di un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno seguire Pordenone-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone, con l'unica accortezza di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti per la visione on demand.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Zammarini; Musiolik, Ciurria.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Casasola, Kiyine, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo