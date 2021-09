Pordenone-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Pordenone ospita il Parma in una partita valevole per la terza giornata di B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORDENONE-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pordenone-Parma

Pordenone-Parma Data: 12 settembre 2021

12 settembre 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (numero 251 satellite), Helbiz Live

DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (numero 251 satellite), Helbiz Live Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Ritorna la Serie B dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Il Parma di Maresca cerca continuità dopo quella ottenuta al photofinish contro il Benevento. L'avversario di domenica sera è il Pordenone.

I ramarri sono reduci da un inizio di stagione da incubo soprattutto dopo il 5-0 maturato contro la SPAL e l'esonero di Massimo Paci. Al suo posto è arrivato Massimo Rastelli che avrà il compito di portare i friulani alla salvezza.

Non ci sono precedenti in B tra le due squadre. Ce ne sono due in Serie C con successi per i ducali. In particolare da ricordare il successo nei playoff della stagione 2016-2017 ai rigori a Firenze.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pordenone-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PORDENONE-PARMA

Pordenone-Parma si disputerà la sera di domenica 12 settembre 2021 nel palcoscenico dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.30. L'arbitro dell'incontro sarà Maggioni della sezione di Serate.

Diverse opzioni per vedere Pordenone-Parma in televisione. Su DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite). La gara tra Pordenone e Parma sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

C'è anche la possibilità di vedere Pordenone-Parma in diretta streaming. Su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Pordenone-Parma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara con la descrizione di goal, azioni importanti ed eventi.

Rastelli dovrebbe scendere in campo con il 4-3-2-1 con Perisan tra i pali, Valietti, Sabbione, Barison e Falasco in difesa. Magnino, Petriccione e Zammarini in mediana. Kupisz e Pellegrini alle spalle di Tsadjout.

4-1-4-1 per il Parma con Buffon in porta, Delprato e Zagaritis esterni, Dierckx e Cobbaut centrali. Schiattarella in mezzo. Man e Brunetta sulle fasce con Juric e Vazquez mediani. Tutino in attacco.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Valietti, Sabbione, Barison, Falasco; Magnino, Petriccione, Zammarini; Kupisz, Pellegrini; Tsadjout. All. Rastelli

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Dierckx, Cobbaut, Zagaritis; Schiattarella; Man, Juric, Vazquez, Brunetta; Tutino. All. Maresca