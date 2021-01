Pordenone-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Pordenone sfida il Lecce nella 20ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORDENONE-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Pordenone di Attilio Tesser sfida in casa il Lecce di Eugenio Corini nella 20ª giornata di Serie B. Entrambe le squadre si trovano al momento in zona playoff: i friulani sono ottavi in classifica, con 6 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, i salentini si trovano in 6ª posizione a quota 30, con 7 vittorie, 9 pareggi e 3 k.o.

L'unico precedente in Serie B è rappresentato dallo 0-0 della partita di andata, disputatasi il 26 settembre 2020. I neroverdi attraversano un momento molto positivo e vengono da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i giallorossi sono reduci invece da 3 pareggi e una vittoria nelle precedenti 4 gare.

Gli attaccanti Davide Diaw e Massimo Coda sono i capocannonieri di Pordenone e Lecce e della stessa Serie B assieme a Mancuso e Forte. In questa pagina tutte le informazioni su Pordenone-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORDENONE-LECCE

Pordenone-Lecce si disputerà il pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La partita, che sarà la 2ª in Serie B fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 14.00.

La partita Pordenone-Lecce sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la gara in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca della sfida sarà curata da Riccardo Mancini.

Mediante DAZN, tifosi e appassionati potranno vedere Pordenone-Lecce in diretta streaming anche sui propri dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Tesser schiererà i friulani con il 4-3-1-2. In attacco tandem composto da Butic e Musiolik (quest'ultimo in vantaggio su Diaw, in odore di trasferimento). Alle loro spalle, sulla trequarti agirà Zammarini. A centrocampo Misuraca è in vantaggio su Calò nel ruolo di playmaker, con Mannino e Scavone ai suoi lati come mezzali. Squalificati Berra, a destra giocherà Foschiani, con Falasco a sinistra e al centro la coppia composta da Chrzanowski (in vantaggio su Stefani e Vogliacco) e Barison. In porta giocherà Perisan.

Corini ritrova a disposizione il bomber Coda dopo il turno di squalifica e perde Tachtsidis, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Quest'ultimo agirà in coppia con Stepinski, mentre alle loro spalle giocherà capitan Marco Mancosu. In mediana la regia sarà affidata al greco Hjulmand, con Paganini ed Henderson (in vantaggio su Majer) mezzali. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Adjapong e Zuta agiranno da esterni bassi, mentre il nuovo acquisto Pisacane farà coppia con Lucioni al centro.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Foschiani, Chrzanowski, Barison, Falasco; Mannino, Misuraca, Scavone; Zammarini; Butic, Musiolik.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Pisacane, Lucioni, Zuta; Paganini, Hjulmand, Henderson; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.