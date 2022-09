Vincenti all'esordio, Pordenone e Juventus Next Gen si sfidano per restare a punteggio pieno: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Alla seconda giornata, è già tempo di scontro diretto per il primo posto. Pordenone e Juventus Next Gen si sfidano dopo aver conquistato la vittoria all'esordio nel girone A della Serie C, rispettivamente in casa della Triestina e contro il Trento, e sperano ora di rimanere a punteggio pieno.

Il Pordenone, retrocesso dalla Serie B e affidato alla guida di Mimmo Di Carlo in panchina, è una delle grandi favorite per il ritorno nella serie cadetta. Ambizioni alte anche per la Juventus Next Gen, ex Juventus U23, che lo scorso anno si è fermata ai playoff promozione.

Qui potrete trovare tutte le informazioni utili su Pordenone-Juventus Next Gen: soprattutto dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PORDENONE-JUVENTUS NEXT GEN

Pordenone-Juventus Next Gen, gara della seconda giornata del girone A di Serie C, si giocherà in anticipo nella serata di venerdì 9 settembre 2022 allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d'inizio alle ore 20.00. La partita era stata inizialmente programmata per sabato 10 settembre alle ore 17.30.

DOVE VEDERE PORDENONE-JUVENTUS NEXT GEN IN TV

Pordenone-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta tv - tramite abbonamento o acquisto del singolo evento - su Eleven Sports, che anche quest'anno detiene i diritti del campionato di Serie C, scaricando l'app su un moderno televisore.

Non ci sarà invece la diretta tv di Pordenone-Juventus Next Gen su Rai Sport, né tantomeno su Sky.

PORDENONE-JUVENTUS NEXT GEN IN DIRETTA STREAMING

Pordenone-Juventus sarà trasmessa da Eleven Sports anche in diretta streaming, questa volta accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet. Il match non sarà invece visibile su OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE-JUVENTUS NEXT GEN

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Zammarini, Burrai, Torrasi; Deli; Magnaghi, Candellone. All. Di Carlo

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Senko; Barbieri, Nzouago, Stramaccioni, Mulazzi; Zuelli, Barrenechea; Iocolano, Sekulov, Pecorino; Iling Jr. All. Brambilla