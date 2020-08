Pordenone-Frosinone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Pordenone e Frosinone a confronto nella semifinale playoff di ritorno di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

PORDENONE-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Pordenone-

• Data: mercoledì 12 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La finale playoff di Serie B che determinerà la terza promossa in si avvicina: Pordenone e Frosinone si giocano un posto all'ultimo atto contro o , così da ufficializzare chi farà compagnia a e nella massima serie 2020/2021.

Nella gara d'andata la squadra friulana si è imposta nel finale con il potente sinistro di Tremolada al termine di un match molto equilibrato. Se il Pordenone ha iniziato dalle semifinali i playoff di Serie B, il Frosinone ha battuto il nel turno precedente.

Altre squadre

Il Pordenone ha chiuso il campionato regolare al quarto posto, a -3 dallo Spezia, mentre il Frosinone ha concluso all'ottavo, di un pelo ai playoff ai danni del Pisa, anch'esso con 54 punti ma fuori dalla possibilità di giocarsi la Serie A a causa degli scontri diretti.

Per il Pordenone l'accesso alla massima serie sarebbe storico, visto come il club neroverde non ha mai giocato in Serie A. Il Frosinone invece tornerebbe tra i grandi dopo appena una stagione, per giocare la sua terza annata in mezzo ai campioni.

Tutto su Pordenone-Frosinone: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PORDENONE-FROSINONE

Il ritorno della semifinale playoff di Serie B che vedrà protagonista Pordenone e Frosinone si giocherà mercoledì 12 agosto 2020 allo stadio Nereo Rocco di Trieste: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Pordenone-Frosinone è un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti del campionato di Serie B: la sfida, sarà visibile in diretta .

Il match di ritorno delle semifinali playoff tra Pordenone e Frosinone verrà trasmessa in streaming su DAZN, sul sito www.dazn.com/it o tramite l'app ufficiale scaricabile su smart , smartphone, tablet, PS4 o XBox: per assistere al match, occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento.

In alternativa, dopo essersi abbonati, basterà collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Pordenone-Frosinone sarà disponibile anche sul nostro sito in diretta testuale: prepartita, le formazioni delle due squadre e racconto delle azioni salienti per non perdersi nemmeno un dettaglio.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, Bocalon.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Dionisi, Ciano.