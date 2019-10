Pordenone-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pordenone ospita l'Empoli nella 7ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' capolista della Serie B, guidato in panchina da Cristian Bucchi, va a far visita alla matricola Pordenone di Attilio Tesser nella 7ª giornata del campionato di Serie B. I toscani guidano la graduatoria imbattuti con 14 punti e un cammino di 4 vittorie e 2 pareggi, i friulani si trovano a metà classifica all''11° posto con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Le due formazioni si affronteranno per la prima volta in assoluto in una gara ufficiale. Gli azzurri hanno collezionato 3 vittorie consecutive contro , Pisa e nelle ultime 3 giornate, mentre i neroverdi sono reduci da una sconfitta con il e 2 pareggi consecutivi con e .

Il centrocampista Tommaso Pobega, il difensore Alberto Barison e l'attaccante Luca Strizzolo sono i migliori marcatori dei ramarri del Noncello con 2 goal segnati a testa, mentre il bomber dei toscani è l'ex pescarese Leonardo Mancuso, già arrivato a quota 4 reti.

Tesser non avrà a disposizione per la gara Strizzolo e Chiaretti, fermati entrambi per un turno dal Giudice sportivo.In questa pagina tutte le informazioni su Pordenone-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORDENONE-EMPOLI

La partita Pordenone-Empoli si disputerà il pomeriggio di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 16.00 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine, campo di gioco dove i neroverdi disputano le loro gare casalinghe in Serie B. Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, sarà il primo in assoluto fra le due squadre, che non si sono mai affrontate in precedenza in match ufficiali.

La sfida Pordenone-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick .

Pordenone-Empoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky avranno la possibilità di seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Per gli utenti DAZN sarà inoltre possibile vedere la partita Pordenone-Empoli in diretta streaming sul proprio personal computer, collegandosi su quest'ultimo alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, fino a 6 in totale e per un massimo di 2 in contemporanea. In questo secondo casa sarà sufficiente scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale DAZN renderà disponibili gli highlights e il match integrale per la visione on demand.

Due squalificati nel Pordenone: il trequartista Chiaretti e l'attaccante Strizzolo, entrambi per espulsioni maturate nella gara contro il Chievo per somma di ammonizioni. Tesser dovrebbe schierare Misuraca trequartista e Ciurria in attacco in coppia con Monachello. Probabili due novità anche a centrocampo, con gli inserimenti di Mazzocco e Pobega accanto al playmaker Burrai al posto di Pasa e Gavazzi. Tutto invariato invece in difesa, con Almici e De Agostini terzini e la coppia composta da Camporese e Bassoli al centro (difficile l'impiego dal 1' di Barison, reduce da un virus influenzale), e fra i pali, dove ci sarà Di Gregorio, visto che Bindi è ancora infortunato.

Modulo 4-3-1-2 anche per Bucchi, che a differenza del suo collega non dovrebbe avere problemi di formazione. In porta giocherà Brignoli, davanti a lui una linea a quattro con Veseli e Balkovec esterni bassi e in mezzo una coppia centrale composta da Romagnoli e Maietta. A centrocampo la regia sarà affidata a Stulac, mentre Bandinelli e Bajrami, che dovrebbe essere preferito a Frattesi, agiranno da mezzali. Davanti Dezi si muoverà sulla trequarti dietro le due punte Mancuso e Moreo: Lagumina, infortunatosi nel corso della partita con il Perugia, non è stato convocato.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Misuraca; Monachello, Ciurria.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Bajrami; Dezi; Mancuso, Moreo.