Bagno di popolarità di Lotito alla Lazio: ovazione dei giocatori

Applausi a Formello per Lotito dai giocatori della Lazio che, in caso di accesso ai quarti di Champions, potrebbero dividersi un premio di 3 milioni.

La notizia aveva fatto il giro dell'Italia in poche ore per il suo carattere esclusivo che, di questi tempi, non è affatto scontato: Claudio Lotito ha pagato in anticipo gli stipendi di febbraio e marzo ai giocatori della Lazio, i quali devono aver gradito il gesto del loro presidente.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', infatti, all'arrivo del numero uno biancoceleste nella Club House all'ora di pranzo nella giornata di ieri, da Immobile e compagni sono partiti degli applausi scroscianti in segno di ringraziamento per aver ricevuto lo stipendio prima del previsto, nonostante la pandemia abbia obbligato a compiere dei sacrifici.

Una reazione che non ha lasciato indifferente Lotito, che si aspettava un'accoglienza formale: questi applausi lo hanno particolarmente colpito, ed è forse anche questo uno dei motivi che lo ha spinto a prendere una decisione in ottica Champions League.

Secondo 'Il Messaggero', Il presidente capitolino avrebbe promesso un premio totale di 3 milioni di euro da dividere tra i calciatori della Lazio in caso di impresa contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale.

Un incentivo ulteriore per provare a scrivere la storia ed eliminare i campioni uscenti, dominatori del loro girone e dell'attuale Bundesliga che, da otto edizioni a questa parte, conosce un solo padrone.