Pope segna contro il City, 7 mesi fa disse: "Stones? Segnerei 40 goal contro di lui"

Il quest'oggi ha battuto come da pronostico il Port Vale, squadra della League Two inglese, in . Il punteggio finale parla di un 4-1 senza storia ma per un momento le due squadre sono state in equilibrio sull'uno a uno.

Con DAZN segui la FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Merito del momentaneo goal del pareggio di Tom Pope. Fin qui nulla di strano. Se non fosse però per il fatto che l'attaccante del Port Vale ha segnato contro John Stones, che su Twitter era stato bersaglio di uno sfottò dello stesso Pope qualche mese fa.

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss