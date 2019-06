Poole Town, Brooks salta il ritiro per partecipare al reality 'Love Island'

Il centrocampista del Poole Town Marvin Brooks salta il ritiro per partecipare al reality show 'Love Island', il club: "Tutti gli occhi su di te".

Spesso il mondo dello spettacolo incontra quello del calcio e non è la prima volta che un giocatore prende parte a una trasmissione televisiva. Non capita però spesso di vedere un giocatore lasciare addirittura il proprio ritiro per partecipare a un reality show.

E' il caso di Marvin Brooks , centrocampista del Poole Town , club che milita nella Southern Division inglese: il giocatore ha infatti deciso di saltare la preparazione estiva per prendere parte al celebre reality ' Love Island'.

Il 29enne ha collezionato più di 300 presenze nel suo club, ma ora sarà uno dei dodici partecipanti al reality, che parte venerdì sera. Brooks è anche il personal trainer di Harry Redknapp e l'allenatore del Poole Town ha scherzosamente scritto un messaggio sul proprio profilo 'Twitter':

"La preparazione inizia la prossima settimana e il mio centrocampista offensivo è scomparso su Love Island!".

Anche il club ha appoggiato la scelta del proprio giocatore con un comunicato ufficiale: