Polonia-Slovacchia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Polonia e Slovacchia esordiscono nel Gruppo E di Euro 2020: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

POLONIA-SLOVACCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Polonia-Slovacchia

Data: 14 giugno 2021

Orario: 18.00

Canale Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: Sky Go, Now Tv

Spagna e Svezia, squadre che tra l'altro devono fare i conti con alcune positività al coronavirus, scenderanno in campo nella serata di lunedì. Il gruppo E di Euro2020 comincerà con la gara tra Polonia e Slovacchia, inserite in un gruppo equilibrato ed aperto ad ogni possibilità.

La Polonia può contare sull'attaccante attualmente più prolifico al mondo, ovvero quel Lewandowski deciso a vincere il Pallone d'Oro il prossimo dicembre dopo la cancellazione dell'edizione 2020 causa pandemia di coronavirus. Per farlo, dovrà trascinare anche la sua Nazionale.

La Slovacchia può contare su diversi singoli interessanti, ma non rientra certamente tra le favorite al titolo finale: può essere però la mina vagante del torneo qualora i suoi interpreti individuali, da Hamsik a Skriniar, passando per Kucka, riescano a mostare quanto fatto in campionato negli ultimi anni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Polonia-Slovacchia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO POLONIA-SLOVACCHIA

La sfida del gruppo E tra Polonia e Slovacchia si giocherà lunedì 14 giugno 2021 alle ore 18: appuntamento allo Stadio San Pietroburgo dell'ononima città russa. Tifosi presenti per metà della capienza.

Polonia-Slovacchia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva daper assistere alla gara basterà sintonizzarsi su(canale numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre),(203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e(251 del satellite).Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile guardareanche in diretta streaming. Il match sarà trasmesso anche sue accessibile attraverso pc e dispositivi mobili.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hamsik; Haraslin, Duda, Mak; Duris.