Polonia, Milik salta Euro 2020: non recupera dall'infortunio

L'infortunio al ginocchio rimediato circa dieci giorni fa costringe Arkadiusz Milik a restare fuori dagli Europei: grosso problema per la Polonia.

Arkadiusz Milik non ci sarà ai prossimi Europei. L'infortunio al ginocchio rimediato qualche giorno fa, porta l'ex attaccante del Napoli a non esserci con la sua Polonia per Euro 2020.

Arkadiusz Milik nie zagra na UEFA EURO 2020. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2021

Autore di un'ottima seconda parte di stagione con la maglia del Marsiglia, Milik poteva essere una preziosa pedina per la Polonia, che però ovviamente ha in Lewandowski la sua punta di diamante.

Polonia inserita nel girone E di questi Europei, in compagnia di Slovacchia, Spagna e Svezia. Raggruppamento che la selezione polacca dovrà affrontare senza Milik.

Un nuovo stop al ginocchio per Milik, che ha provato in extremis ad esserci dopo il ko accusato all'ultima giornata di Ligue 1: su richiesta dello stesso giocatore, era stato concesso all'attaccante del Marsiglia di volare a Barcellona per consultare il dottor Cugat, al quale si era già affidato in passato. Ma non c'è stato niente da fare, la sfortuna continua a perseguitarlo...