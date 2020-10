Polonia-Italia, Ogbonna possibile titolare: Chiellini non al 100%

Angelo Ogbonna, di ritorno in Nazionale dopo due anni (e senza una presenza da quattro), potrebbe giocare titolare contro la Polonia.

Ci potrebbe essere un titolare a sorpresa nella partita di tra e di domenica 11 ottobre: Angelo Ogbonna . Il difensore del , che ha convinto Roberto Mancini a richiamarlo in Nazionale, dopo quattro giornate positive di Premier League con il West Ham.

Secondo 'Tuttosport', l'ex difensore della potrebbe partite titolare per una condizione fisica non ottimale di Giorgio Chiellini, Ogbonna è stato provato in queste sessioni da Mancini, tra i titolari, anche più volte di Chiellini.

Il capitano della Juventus tra l'altro ha sostenuto anche una parte di lavoro differenziato con corsa in solitaria ed esercizi di stretching e quindi non è escluso che lo staff azzurro voglia cautelarsi con una alternativa.

Angelo Ogbonna non era convocato in nazionale da ormai più di due anni, dal marzo del 2018. Ma in quell'occasione non aveva giocato: l'ultima presenza con l'Italia risale al 5 settembre del 2016, contro Israele . Per lui sarebbe quindi un ritorno in campo dopo ben quattro anni.

Per quanto riguarda il resto della formazione anti-Polonia, ci sarebbero soltanto altri due ballottaggi: Sensi in mezzo al campo spera di rubare la maglia da titolare a Verratti, mentre per il ruolo di ala sinistra si sfidano El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini.