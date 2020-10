Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: Belotti e non Immobile, Pellegrini nel tridente

Nella Polonia spazio a tre difensori di Serie A, titolare anche Klich. Mancini sceglie Emerson e Florenzi terzini, fuori Chiellini.

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Moder, Krychowiak; Szymanski, Klich, Jozwiak; Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Pellegrini.

Dopo la larga vittoria contro la Moldavia in amichevole, l' di Mancini scende nuovamente in campo, stavolta per la , contro la di Lewandowski. Testa del girone per gli azzurri, che nei primi due match hanno battuto l' e pareggiato con la .

Brzęczek si affida ovviamente a Lewandowski come prima punta, supportato da Klich, Szymanski e Jozwiak. In mediana Moder e Krychowiak. Difesa quasi completamente italiana: davanti a Fabianski spazio a Glik, Walukiewicz e Bereszynski oltre a Kedziora.

L'Italia risponde con il 4-3-3 in cui Pellegrini e Chiesa saranno gli esterni e Belotti la prima punta. Mancini sceglie Barella con Verratti e Jorginho a centrocampo e il duo Bonucci-Acerbi a difendere Donnarumma. Terzini titolari azzurri Florenzi ed Emerson. Fuori Immobile, Chiellini e Spinazzola.