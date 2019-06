Polonia-Belgio Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Polonia sfida il Belgio Under 21 nel match di apertura degli Europei Under 21: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Gli Europei Under 21 in e San Marino si aprono con la sfida del Girone A fra la Under 21 , guidata da Czesław Michniewicz, e il Under 21 dell'ex centrocampista dell' , Johan Walem. Le due Nazionali sono inserite nello stesso gruppo dell'Italia di Gigi Di Biagio e della di Luis de la Fuente.

La Polonia si è qualificata alla fase finale del torneo imponendosi 3-2 nel playoff contro il , cui ha avuto accesso come migliore fra le seconde nel Gruppo 3 delle qualificazioni, chiuso con 22 punti dietro alla . Nelle sue fila la stella è l'attaccante di proprietà della Dawid Kownacki, che rientrerà a Genova dopo aver disputato gli ultimi mesi in prestito al in .

Il Belgio invece ha strappato il biglietto per la fase finale degli Europei Under 21 vincendo il Gruppo 6 con 26 punti davanti alla . La sua stella è l'esterno Dodi Lukebakio, che curiosamente, come Kownacki, viene dal Fortuna Dusseldorf. Il classe 1997 ha della velocità la sua migliore qualità e ha chiuso la sua prima stagione in Bundesliga con un bottino di 7 reti in 18 presenze. In questa pagina tutte le informazioni su Polonia-Belgio Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

POLONIA-BELGIO UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Polonia-Belgio Under 21 DATA 16 giugno 2019, 18.30 DOVE Mapei Stadium-Città del Tricolore, Reggio Emilia ARBITRO Istuán Kovacs (Romania) TV Rai Due STREAMING Rai Play

ORARIO POLONIA-BELGIO UNDER 21

La gara inaugurale degli Europei, Polonia-Belgio Under 21 , si giocherà domenica 16 giugno 2019 alle ore 18.30 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

La partita Polonia-Belgio Under 21, come tutti gli Europei, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in dalla Rai su Rai Due, con collegamento a partire dalle ore 18.05.

Gli appassionati di calcio potranno seguire la sfida Polonia-Belgio Under 21 anche in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma RaiPlay.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà la gara Polonia-Belgio Under 21 in diretta testuale, per cui i lettori che si collegheranno sul portale avranno gli aggiornamenti minuto per minuto del match.

Portieri: Mateusz Lis (Krakow), Kamil Grabara (Aarhus), Tomasz Loska (Zabrze).

Difensori: Krystian Bielik (Charlton), Pawel Bochniewicz (Zabrze), Karol Fila (Gdansk), Robert Gumny (Poznan), Dominik Jonczy (Bielsko-Biala), Kamil Pestka (Glogow), Mateusz Wieteska (Warsaw)

Centrocampisti: Patryk Dziczek (Gliwice), Filip Jagiello (Lubin), Kamil Jozwiak (Poznan), Konrad Michalak (Gdansk), Jakub Piotrowski ( ), Przemyslaw Placheta (Bielsko-Biala), Sebastian Szymanski (Warsaw), Mateusz Wdowiak (Krakow), Szymon Zurkowski (Zabrze)

Attaccanti: Adam Buksa (Szczecin), Dawid Kownacki (Dusseldorf), Karol Swiderski ( ), Pawel Tomczyk (Piast Gliwice)

Portieri: Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (Genk), Jens Teunckers (Anversa)

Difensori: Sebastiaan Bornauw ( ), Rocky Bushiri (Eupen), Elias Cobbaut (Anderlecht), Dion Cools ( ), Casper De Norre (Genk), Wout Faes (Oostende), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Beveren)

Centrocampisti: Samuel Bastien (Standard Liege), Alexis De Sart (Sint-Truidense), Bryan Heynen (Genk), Orel Mangala (Hamburg), Stephane Omeonga ( ), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Jordi Vanlerberghe (Oostende), Yari Verschaeren (Anderlecht).

Attaccanti: Francis Amuzu (Anderlecht), Aaron Leya Iseka (Toulouse), Dodi Lukebakio (Fortuna Dusseldorf), Isaac Mbenza ( )

POLONIA (4-3-3): Grabara; Gummy, Wieteska, Bielik, Pestka; Jozwiak, Zurkowski, Szymanski; Michalak, Kownacki, Swiderski.

BELGIO (4-3-3): Jackers; Saelemaekers, Bornauw, Faes, De Norre; Heynen, Schrijvers, Bastien; Mbenza, Iseka, Lukebakio.