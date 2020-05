Polizia al campo del Linz: controlla la distanza sociale nell'allenamento

Visita inaspettata durante l'allenamento del LASK Linz, squadra agli ottavi di Europa League: la polizia ha controllato eventuali irregolarità.

Dopo l'annuncio della tedesca, anche la Bundesliga austriaca sta per tornare ufficialmente. La strategia del governo è quella di far concludere l'annata 2019/2020 nelle prossime settimane, con probabile avvio tra fine maggio e inizio giugno. Nel rispetto totale delle indicazioni sanitarie, come dimostra la visita di oggi al campo del LASK.

Il LASK Linz, capolista d' prima dello stop del torneo, famosa per essere arrivata in questa annata agli ottavi di , ha infatti ricevuto la visita della polizia nella giornata odierna. Le autorità sono arrivate al campo d'allenamento per controllare che tutto si svolgesse regolarmente.

La federazione austriaca ha infatti dato l'ok da qualche settimana al ritorno degli allenamenti, seppur con gruppetti composti da un massimo di sei elementi e con tanto di distanze. La sessione dunque si è svolta con lo sguardo vigile della polizia, che non ha riscontrato irregolarità.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Il LASK è tornato ad allenarsi circa tre settimane fa, primo club austriaco a farlo, ma in molti si erano lamentati per la presenza elevata di giornalisti e fotografi. Sarebbe così partita una segnalazione alla polizia nelle ultime ore per valutare il rispetto della distanza sociale.

Per il successo del campionato, il LASK, che nell'eventuale ritorno dell'Europa League dovrà sfidare il nella seconda gara degli ottavi di finale (5-0 all'andata per i Red Devils), ha un vantaggio di tre punti sul , club che domina il torneo oramai dal 2014.

Per il LASK un trionfo nel campionato austriaco arriverebbe 55 anni dopo l'unica vittoria della lega: era il 1965.