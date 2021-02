Polivalenza e carisma: Joshua Kimmich, il giocatore più utile del mondo

Il mediano classe 1995 è diventato una garanzia di continuità e rendimento. Nonostante i dubbi dei suoi primi giorni al Bayern: "Perché io?".

Quando il Bayern Monaco affrontò la Juventus nella stagione 2015/16, negli ottavi di Champions League, Pep Guardiola doveva fare i conti con l’emergenza in difesa. Gli infortuni avevano tolto al club quasi tutti i centrali di ruolo tranne Benatia. Così il tecnico catalano ha dovuto cercare di adattare qualcun altro, oltre al solito duttilissimo David Alaba. La scelta è ricaduta su un ventunenne al suo primo anno nel Bayern Monaco, appena arrivato dal Lipsia, sul quale il Bayern aveva deciso di puntare dopo averlo visto all’opera in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. Si chiamava Joshua Kimmich. In molti in Italia credevano potesse essere il chiaro punto debole nello schieramento del club tedesco, la cui rosa sembrava più un’armata che una squadra di calcio. Il Bayern passò il turno ai supplementari, come noto, rimontando da 0-2 a 4-2. E in molti cambiarono idea su quel ragazzino minuto, ma tremendamente carismatico.

Cinque anni dopo quella doppia sfida, di Kimmich si parla come presente e futuro del club più importante di Germania. Porta sulle spalle la maglia numero 6, quella che rappresenta il suo ruolo. Quello che in terra teutonica chiamano ‘sechser’, rifacendosi alla vecchia classica numerazione. Ovvero: il centrocampista davanti alla difesa, il mediano di costruzione che scherma la retroguardia. È il ruolo in cui ha iniziato nelle giovanili dello Stoccarda, nel quale si è imposto nel Lipsia quando era già uno dei talenti più chiacchierati di Germania. E oggi lo è diventato nel Bayern.

Qualcuno sostiene che sia il giocatore più utile del mondo, per altri è semplicemente il miglior mediano del mondo. Sebbene la sua ispirazione sia sempre stata Schweinsteiger, in Baviera lo hanno identificato come l’erede di Philipp Lahm, per la duttilità ma soprattutto per il carisma. Sui profili social del Bayern ormai i suoi urli sono diventati un vero e proprio must. Simboleggiano la sua combattività, la sua forza mentale. Quella che ha dimostrato appena arrivato a Monaco di Baviera, quando aveva vent’anni e le idee chiarissime. Una delle prime cose che ha fatto nei suoi primi giorni a Säbener Straße è stato recarsi ai piani alti, quelli degli uffici dei dirigenti più importanti, bussare alla porta di Rummenigge e porre una domanda chiave. No, non se potesse ricevere un aumento, ma perché il club avesse deciso di puntare su di lui.

“Per me era importante capire perché il Bayern mi avesse scelto. Dal mio punto di vista, è un club che può comprare chiunque nel mondo, specialmente nel mio ruolo. Ecco perché mi intrigava rispondere al ‘perché io?, qual è stato il fattore decisivo?’”

La risposta, tutto sommato, se l’è data da solo. Dopo l’addio di Guardiola, Ancelotti ne ha fatto un perno, schierandolo inizialmente sul lato destro del centrocampo in un 4-3-3. Sei goal segnati nelle prime otto gare stagionali e un ruolo che sembrava cucito addosso a lui, quello del box-to-box. Prima che l’esperimento da terzino destro avesse il sopravvento e il ritiro di Lahm, con l’etichetta di ‘erede’, lo portasse in pianta stabile a fare su e giù per la fascia. Con risultati peraltro quasi sempre impeccabili, ovviamente. Anche se non ha mai davvero sentito suo quel ruolo e non ne ha mai fatto segreto. Disposto a giocare ovunque, in nome della squadra, ma meglio a centrocampo.

Il Mondiale del 2018, in questo senso, lo ha dimostrato. Per quanto potesse essere considerato un terzino affidabile, qualcosa in quella posizione non convinceva. Una condizione fisica non ottimale lo ha portato a vivere il peggior mese della sua carriera calcistica. Joachim Löw, brillantemente, ha deciso di riportarlo a centrocampo. Rimetterlo nel suo ruolo naturale. Con risultati immediatamente soddisfacenti. Perché, come ha sempre sostenuto anche lo stesso Kimmich, è la posizione in cui interpreta meglio il gioco, in cui può toccare tanti palloni, aiutare la difesa ed essere nel vivo del gioco. Non che da terzino non lo fosse - lo sviluppo del gioco con lui a destra passa sempre da quella fascia - ma stare al centro del gioco è meglio.

Il Bayern Monaco ha ringraziato. La svolta della stagione 2019/20, di fatto, sta nel ritorno di Joshua Kimmich a centrocampo. Iniziativa promossa da Niko Kovac, proprio come Alphonso Davies sulla corsia sinistra, ma ispirata da Löw. Data in eredità da Hansi Flick, fine tattico, fan di Guardiola ed ex centrocampista, che ha reso il suo numero 6 se possibile ancora migliore. Non è per niente un caso che il Bayern abbia costruito sulla coppia composta da lui e Goretzka a centrocampo, con qualche sprazzo di Thiago.

Da quest’anno Kimmich ha anche mollato la maglia numero 32 per prendere la 6. Curiosamente, lo stesso numero che ha portato Flick sulle spalle con la maglia del Bayern da calciatore tra il 1987 e il 1989. Tra novembre e dicembre scorso ha saltato cinque partite: tre pareggi, due vittorie. Andando sempre in svantaggio, chiamati sempre alla rimonta. Al suo rientro, contro il Leverkusen, è entrato e ha propiziato il goal di Lewandowski, decisivo per la vittoria. A gennaio ne ha consegnati altri cinque in Bundesliga. Ad oggi è a quota 10 in campionato, è il miglior assist-man di tutto il campionato. Batte anche i calci piazzati: angoli e cross sono roba sua.

Se ci sono tre imprescindibili nel Bayern, sono lui, Neuer e Lewandowski. Solo che il portiere tedesco va per i 35 anni ed è già da tempo considerato tra i migliori di sempre, il polacco ha 32 anni e da dieci anni segna trenta goal a stagione di media. Lui, invece, di anni ne compie 26. Ma non ditelo a nessuno.