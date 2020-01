Politano è tornato a Roma: può firmare di nuovo con i giallorossi

Dopo lo scambio saltato con Spinazzola, Matteo Politano può tornare alla Roma: si trova già in città, accordo in prestito con obbligo di riscatto.

Da Milano a , poi da Roma da Milano. E ora, di nuovo, da Milano a Roma. Matteo Politano passa da un capoluogo all'altro nel giro di una settimana e, nonostante lo scambio con Spinazzola tra Roma e sia ormai tramontato, l'esterno offensiivo potrebbe fermarsi nella capitale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Tele Radio Stereo' l'ex in questo momento si troverebbe proprio a Roma, probabilmente con l'obiettivo di rimanerci anche per i prossimi anni, non solo a per qualche giorno o fino a fine stagione.

Roma e Inter hanno infatti proseguito la trattativa per l'esterno, come ha lasciato intendere velatamente il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ieri a 'Sky Sport'.

"Non so cosa vorranno fare con Politano, ma ci serve un esterno. Se l'Inter ce lo vorrà prestare per farlo giocare, noi siamo tranquillamente pronti ad ascoltarli e fare il bene di questo ragazzo. Dopo la sfida contro la ho chiamato l'agente di Politano e gli ho chiesto se potesse venire alla Roma".

Un accordo secondo quanto riguarda la 'Gazzetta dello Sport' sarebbe già stato raggiunto: prestito con obbligo di riscatto a 20 miilioni di euro, che scatterà dopo 10 presenze stagionali. L'affare, dopo una settimana di alti e bassi, vede ora lo striscione del traguardo.