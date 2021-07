Polemiche sui rigori in Inghilterra, Mourinho: "Qualcuno si è rifiutato di calciare"

Divampano le polemiche in Inghilterra per aver affidato a Saka il rigore decisivo poi parato da Donnarumma. Grealish: "Avrei voluto calciarlo".

Nel più classico dei 'Day after' in casa Inghilterra c'è spazio soltanto per il rammarico e per le recriminazioni. Sul fronte inglese si analizzano cause e motivazioni di una sconfitta cocente che ha spento i sogni di gloria di un'intera nazione. Un paese che dopo il goal di Shaw vedeva ormai ad un passo il trono di campione d'Europa.

Ed invece no. Ancora una volta i calci di rigore si sono rivelati materiale indigesto per la formazione di Southgate che dagli undici metri ne ha falliti addirittura tre su cinque. Ai piazzati chirurgici di Kane e Maguire hanno fatto seguito gli errori in serie di Rashford (palo) e le parate determinanti di Donnarumma sui tentativi di Sancho e Saka.

Nel vortice delle discussioni è finiro proprio l'errore decisivo del giovane centrocampista dell'Arsenal. Sulle rive del Tamigi ci si pone il quesito: è stato giusto affidare il rigore decisivo ad un calciatore con così poca esperienza a questi livelli? A riguardo si è espresso l'allenatore della Roma Josè Mourinho:

"Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità". Il pensiero del Ct lusitano a 'TalkSport' che prosegue: "Non chiedetemi chi perché non ve lo dico ma mi è stato detto che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. A volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore. Dov'era Raheem Sterling? Dov'era John Stones? Dov'era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese penso sia stato troppo. Mi dispiace molto per lui".

Anche l'ex capitano del Manchester United Roy Keane non ha lesinato critiche riguardo alla scelta di Saka come ultimo tiratore parlando a 'Sky Sports UK':

"Se sei Sterling o Grealish, non puoi rimanere seduto e far calciare un ragazzino prima di te".

Chiamato in causa dell'ex Red Devils non si è fatta attendere la replica dello stesso Jack Grealish: