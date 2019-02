Polemiche su Orsato in Manchester United-PSG: tifosi inglesi infuriati

I tifosi del Manchester United non hanno digerito l'arbitraggio di Orsato: polemiche sulle decisioni del fischietto italiano.

Serata da incubo per il Manchester United, che compromette il passaggio ai quarti di finale di Champions nell'andata degli ottavi contro un PSG solido e pungente nella ripresa. I tifosi dei Red Devils non hanno però digerito l'arbitraggio dell'italiano Orsato, chiamato a dirigere una partita sicuramente non semplice.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Non è piaciuta agli inglesi la conduzione di gara generale e il metro arbitrale utilizzato da Orsato, che ha subito sventolato molti cartellini gialli a fronte dei numerosissimi contrasti duri. Un primo tempo nervoso giocato in spazi molto stretti dalle due squadre, che nella ripresa hanno proseguito sulla stessa linea di un agonismo quasi esasperato.

Un match molto spezzettato quello dell'Old Trafford, dove sono sicuramente abituati a vedere meno interruzioni e meno cartellini nell'esaltazione di una fisicità tipica del calcio inglese. La rabbia dei tifosi non si è sicuramente placata nel finale, quando Orsato ha giustamente espulso Paul Pogba con un secondo cartellino giallo negli ultimi minuti.

L'arbitro italiano non ha avuto dubbi sulla dura entrata con il piede a martello del centrocampista francese ai danni di Dani Alves: dopo una prima reazione, lo stesso Pogba ha lasciato il terreno di gioco a testa bassa, consapevole del brutto fallo e di aver deluso le aspettative dopo un periodo d'oro dal punto di vista personale.