Polemiche in Real-Siviglia, Zidane: "Devono spiegarmi la regola sul fallo di mano"

Polemiche per un rigore prima concesso al Real Madrid e poi trasformato in penalty per il Siviglia, Zidane sbotta: "Ce n'è uno anche per loro".

Nulla di fatto in Liga dopo l'ultima giornata, che ha visto le prime quattro della classifica affrontarsi tra di loro: 0-0 tra Barcellona e Atletico Madrid ma, soprattutto, infuocato 2-2 tra Real Madrid e Siviglia al 'Di Stefano' di Valdebebas.

I 'Blancos' hanno raggiunto il pari all'ultimo respiro grazie ad un tiro di Kroos deviato da Hazard e reso imparabile per Bounou, ma a far parlare sono state le polemiche arbitrali per l'episodio da cui è scaturito il momentaneo 1-2 ospite.

Benzema corre verso la porta di Bounou che lo atterra in area, costringendo l'arbitro ad indicare il dischetto del rigore. Ma il colpo di scena è servito: il VAR richiama Munuera per un precedente tocco col braccio di Militao nell'altra area di rigore, sanzionato col penalty ma in favore del Siviglia, poi realizzato da Rakitic.

In conferenza stampa, Zinedine Zidane ha mostrato insofferenza verso questa decisione protestando per un'altra circostanza a suo dire dubbia, che non avrebbe favorito la sua squadra.

"E' chiaro che oggi sono un po' arrabbiato, mi devono spiegare la regola sul fallo di mano. Se c'è mano su Militao, c'è anche per il Siviglia in area. Sono contento della nostra partita, meritavamo di più oggi. Soprattutto la nostra seconda frazione è stata spettacolare".

A 270' dal termine, la Liga resta più incerta che mai: sono due i punti di svantaggio dai cugini dell'Atletico, bloccati al 'Camp Nou'.