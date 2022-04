Polemiche dopo Napoli-Roma, Spalletti: “Io ai miei dico di stare buoni, gli altri protestano”

Si fa sempre più in salita per il Napoli, la strada che conduce allo Scudetto. La compagine partenopea infatti, pareggiando in casa contro la Roma, non è riuscita a rispondere alle vittorie di Milan ed Inter ed ora si riscopre a -4 dalla vetta.

Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di DAZN, ha commentato quando accaduto al ‘Maradona’.

“C’è delusione, la partita l’abbiamo condotta anche bene a tratti. La Roma ci ha creato qualche problema, ma il dispiacere maggiore riguarda il finale di gara. Avevamo tutti i centrocampisti freschi, ma non siamo stati bravi a gestire il pallone. Abbiamo preso un goal evitabilissimo”.

Al termine della gara si è visto Insigne piangere.

“Io non l’ho visto. Sta vivendo sensazioni particolari, si avvicina per lui il momento di lasciare la squadra per la quale ha sempre giocato. Oggi ha fatto una partita, si è sempre preso le sue responsabilità”.

Per il Napoli adesso le cose si complicano.

“Quello di oggi è un risultato che ci penalizza in classifica, ma quanto fatto rende abbastanza dignità al calcio giocato. Per lunghi tratti si è visto un buonissimo calcio, poi abbiamo sofferto. Potevamo segnare un altro goal nella prima parte della gara”.

Mourinho si è lamentato moltissimo per la direzione di gara.

“Io non replico. E’ dall’inizio che dico sempre alla mia panchina che si deve restare seduti e buoni e che non si deve alzare la voce. Sono le squadre avversarie che quando vengono da noi agiscono quasi da squadra di casa facendo di tutto. Noi stiamo seduti e facciamo lavorare gli arbitri, gli altri protestano sempre ed è una cosa che non farei, perché poi si rischia di condizionare. Sul rigore Di Bello è stato richiamato al VAR ed è stata una cosa corretta”.