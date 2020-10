Polemiche in Champions: tifosi ammassati in curva durante Rennes-Krasnodar

Hanno suscitato parecchio scalpore le immagini dei tifosi del Rennes ammassati in curva durante la sfida di Champions col Krasnodar.

Nonostante la nuova ondata di coronavirus, in è stata comunque confermata la scelta di aprire gli stadi a capienza ridotta, anche per le partite in Europa.

In occasione di -Krasnodar erano previsti nello specifico 5.000 spettatori, ma la distribuzione nei settori dello stadio ha fatto scoppiare la polemica.

Gran parte dei tifosi del Rennes erano infatti ammassati in curva, senza il consueto distanziamento sociale e (in alcuni casi) anche senza mascherine.

Le immagini hanno fatto presto il giro del mondo, specialmente sui social, dove è scattata immediatamente l'indignazione per come è stata gestita la situazione in un momento del genere, con il rischio di nuovi lockdown totali.

Un paradosso, quello di Rennes, considerando che a Parigi la sfida tra e si è giocata a porte chiuse.