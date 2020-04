Polemiche sull'asse Brescia-Lazio, Diaconale: "Cellino un asino patentato"

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, spiega: “Stupefacente il modo in cui Cellino ha aggredito Lotito. Oltre a ragliare, scalcia”.

Quello della ripresa del campionato è un argomento che sta generando diverse polemiche. Alcuni presidenti di spingono infatti per chiudere qui una stagione che è stata fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus, mentre altri sperano che si possa tornare presto all’attività.

Del primo gruppo fa certamente parte Massimo Cellino che, nei giorni scorsi, parlando a ‘Il Giornale di ’ ha usato parole durissime per condannare il comportamento di chi, come Claudio Lotito, spinge per riprendere il torneo quando ci saranno le condizioni per farlo.

“Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione. Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d'asino non giunge in paradiso si dice a casa mia: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l'altro non so nemmeno se rappresenti la visto che del club è solo presidente del comitato di gestione...".

A rispondere alle parole del presidente del Brescia, ci ha pensato il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Decisamente stupefacenti, nel senso che suscitano stupore per la loro ingiustificata gravità, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Brescia, Massimo Cellino, in una intervista al quotidiano della propria città, in cui ha aggredito Claudio Lotito, che a suo parere non rappresenterebbe la Lazio visto che del “club è solo il presidente del Comitato di Gestione” e con cui non vuole neppure parlare visto che “io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato”. Altre squadre “Raglio d’asino – ha detto testualmente – non giunge in Paradiso”. Purtroppo per lui, però, il raglio d’asino che non può giungere in Paradiso sembra essere proprio il suo. Non solo perché ignora il sistema duale di gestione societaria e non tiene conto che la S.S. Lazio è una società quotata in Borsa e che la maggioranza del suo pacchetto azionario è detenuta dal presidente Lotito. Ma soprattutto perché se oltre a ragliare si mette anche a scalciare in maniera violenta e scoordinata dimostra di essere lui stesso un asino patentato che ha difficoltà a discutere in maniera civile e composta in un momento in cui la gravità della crisi imporrebbe un comportamento più misurato e responsabile”.

Secondo Diaconale è chiaro perché Cellino spinga per non riprendere il campionato.