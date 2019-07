Polemiche dopo Brasile-Argentina, tweet dell'AFA: "Abbiamo visto la stessa cosa"

Molte polemiche per l’operato dell’arbitro nel corso di Brasile-Argentina. L’AFA affida la sua delusione ad un tweet ironico.

Quelle che vedono protagoniste e non sono mai partite come tutte le altre e non lo sono a maggior ragione quando la posta in palio è altissima.

Seleção e Albiceleste si sono sfidate nella semifinale di Copa America e la vittoria a Belo Horizonte dei padroni di casa per 2-0 ha scatenato un turbinio di polemiche. Nel mirino dei più critici è finito in particolare l’operato dell’arbitro Zambrano che, a detta degli argentini, ha in qualche modo favorito il Brasile.

Anche Leo Messi, dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua rabbia.

“Non voglio cercare scuse, ma oggi l’arbitro ha preso per tutta la gara decisioni che hanno favorito il Brasile. Noi venivamo sempre ammoniti e loro mai, tutte le situazioni dubbie hanno poi portato a decisioni a loro favore. Ci hanno negato due calci di rigore, forse si sono stancati di fischiarli ed infatti non sono andati nemmeno a rivedere la azioni al VAR. Erano situazioni chiarissime, l’hanno visto tutti. Io spero che la CONMEBOL faccia qualcosa, ma sappiamo che non succederà nulla perché tutto è in mano al Brasile. Il nostro lavoro non è stato rispettato e l’ho detto anche all’arbitro”.

Anche l’AFA, la Federcalcio argentina, ha preso posizione dopo la partita e l’ha fatto con un’immagine estremamente ironica pubblicata sul suo profilo Twitter che riporta la frase “Abbiamo visto la stessa cosa che avete visto voi” racchiusa in una figura che ricorda chiaramente il monitor del VAR.

Il post dell’AFA è stato poi accompagnato da un messaggio di supporto ai giocatori dell’Albiceleste.