Polemica Mourinho-Solskjaer: "Son è fortunato ad avere un padre migliore di Ole"

Il titolo del Manchester City pare essere ormai quasi certo, nonostante il Manchester United abbia recuperato tre punti ai Citizens (con una gara ancora da giocare). Successo in rimonta per i Red Devils contro Josè Mourinho e un Tottenham che continua a deludere e rischia di stare fuori dalle coppe europee.

Una gara che porta via strascichi polemici, quella vinta dal Manchester United per 3-1 dopo il vantaggio iniziale del Tottenham. Al termine della gara Solskjaer e Moruinho sono stati protagonisti di un botta e risposta riguardo la gomitata di McTominay a Son nel primo tempo, con tanto goal di Red Devils annullato.

Per Solskjaer, infatti, Son ha esagerato, stando a terra più tempo del dovuto:

"Se mio figlio rimane a terra così per tre minuti e ha bisogno di 10 compagni per aiutarlo a rialzarsi, non riceve da mangiare".