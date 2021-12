'Jeden, dva. tři. čtyři'. O se preferite 'Eins, zwei, drei, vier'. Quattro, come le reti realizzate da Patrik Schick nella sfida contro il Greuther Furth. L'attaccante ceco ex Roma è stato assoluto protagonista nella sfida tra il Bayer Leverkusen e l'ultima della classe, con le 'Aspirine' che si sono imposte con il risultato nettissimo di 7-1.

4 – Patrik Schick is the first player to score four goals in a single Bundesliga match for Bayer 04 Leverkusen. Lethal. #B04SGF pic.twitter.com/RDuynDEwjC — OptaFranz (@OptaFranz) December 4, 2021

Schick ha siglato un poker in appena 27 minuti, esattamente tra il 49' e il 76'. Una prestazione particamente perfetta da parte del classe 1996, che ha totalizzato numeri da urlo in una sfida che entra di diritto nella storia del Bayer Leverkusen. L'attaccante di Praga è diventato, infatti, il primo ad aver realizzato quattro reti in un match di Bundesliga con la maglia delle 'Aspirine'.

Come dicevamo, al di là dei goal, i numeri testimoniano la grandissima prestazione di Schick nella sfida giocata alla BayArena e valida per il 14° turno di Bundesliga: 100% di precisione nei passaggi, 100% di precisione nel tiro, 4 tiri su 4 in porta, oltre ad un assist.

Patrik Schick’s game by numbers vs. Greuther Furth:



100% pass accuracy

100% shot accuracy

16 touches

7 touches in opp. box

4 shots

4 shots on target

4 goals

2 chances created

1 assist



Take a bow. 👏👏 pic.twitter.com/ytBhwmw8uP — Squawka Football (@Squawka) December 4, 2021

Se da una parte il Bayer Leverkusen consolida il terzo posto in classifica con 27 punti - in attesa del 'Klassiker' tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, dall'altra Patrik Schick aumenta considerevolmente il suo bottino personale. L'ex Samp e Roma sale a quota 12 goal e 3 assist in 11 presenze in Bundesliga in questa stagione.

In Germania, Schick è tornato a quello che incantava all'ombra della Lanterna con la maglia della Sampdoria. Nulla a che fare con quel talento sbiadito nel periodo alla Roma, in un periodo in cui non è mai riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità tecniche.

Con le quattro reti contro il Greuther Furth, Patrik Schick supera Haaland e sale al secondo posto nella classifica marcatori di Bundesliga alle spalle di Robert Lewandowski. Proprio sulla scia del polacco, il poker del ceco è il secondo più veloce di sempre nel campionato tedesco dopo le cinque reti in 9 minuti di Lewandowski il 22 settembre del 2015 nel match tra Bayern Monaco e Wolfsburg.

Un goal di testa, due di sinistro e uno di destro. C'è tutto il repertorio di Patrik Schick nel poker realizzato al Greuther Furth. Il modo migliore per tornare a incidere dopo il problema ai legamenti della caviglia che lo ha tenuto fuori per circa un mese.