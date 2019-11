Poker di reti alla Stella Rossa: trentuno goal in tre mesi per Lewandowski

Il polacco non si ferma più, capocannoniere di Bundesliga e Champions: dati che non si vedevano dal vecchio duello Messi-Cristiano Ronaldo.

Sono finiti gli aggettivi per, capocannoniere di e . Ciro Immobile era ad un passo dal raggiungerlo nei goal complessivi segnati in questa stagione, ma il polacco stavolta ha realmente esagerato. Quattro goal contro la e trentuno complessivi. In tre mesi.

Numeri assurdi per Lewandowski, alla Messi e Cristiano Ronaldo, mai fatti registrare prima dal polacco. Certo, non è una novità che l'ex sia tra i primi cinque realizzatori del pianeta, ma a novembre è già arrivato a trenta goal, compresi quelli con la Nazionale polacca.

Sono dieci reti in Champions, sedici in Bundesliga e quattro con la . Sì, anche uno in Coppa di . Capocannoniere di tutto, deciso a battere il suo record con i club di 43 centri fatto registrare nel 2017. Il campionato tedesco è ad un terzo del suo percorso, il torneo europeo è solo alla quinta giornata. Rischia di superare ogni record, ma probabilmente non quelli dei re dei re.

Sopratutto a livello di club, 27, sembrano tanti i goal di Lewandowski, ma essendo passata qualche stagione, in molti hanno dimenticato quanto fatto Cristiano Ronaldo e Messi rispettivamente con la casacca del e del . Potenzialmente il polacco è oltre i 50 centri, ma i due fecero addirittura meglio.

Cristiano Ronaldo ha fatto registrare 60 goal in una stagione e 61 in un'altra, Messi 60 in una e la fantasmagorica cifra di 73 in un'altra, che ha portato l'argentino a mettere dentro 91 goal totali in un anno solare. Irraggiungibili per Lewandowski, a 53 nel corso del 2019.

Per il , che ha confermato Flick fino al termine della stagione, un Lewandowski che ha superato sè stesso non può che far ben sperare per il 2020. Il Treble di trofei non è d'obbligo, ma è certamente un obiettivo. Lui, recordman e leader in ogni torneo, vuole superarsi: per vedere può estendersi la sua leggenda.