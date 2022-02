Poker a 19 anni, Yéremy Pino scatenato: trascina il Villarreal con 4 goal contro l'Espanyol

A 19 anni per molti giocare in massima serie è ancora un sogno, per altri un obiettivo da perseguire: per Yéremy Pino è la normalità. Anche perché per lui parlano i fatti: ha già conquistato la Nazionale spagnola maggiore ed è in prima squadra, al Villarreal, stabilmente dall'ottobre 2020, dopo un periodo nelle giovanili.

Insomma, in breve: è uno di quei talenti su cui punta, in maniera decisa, la Spagna. Il "sottomarino giallo" sa che prima o poi qualcuno si farà avanti chiedendolo con insistenza, ma intanto se lo gode. E lui, a 19 anni, risponde.

L'avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League, archiviata la gara d'andata del Madrigal è tornato in campo in Liga sfidando l'Espanyol, uscendo dal campo con un netto 5-1.

Non è tanto il risultato in sè a sorprendere, né il momentaneo aggancio (con sorpasso) al Barcellona in classifica, quanto la prestazione di Yéremy Pino che, al termine della sfida, avrà fatto firmare ai compagni il pallone come nel più classico dei casi.

⚽️ 14'

⚽️ 20'

⚽️ 45'

⚽️ 53'



Yeremy Pino avverte così la Juventus 😱

E ha solo 19 anni 🚀#VillarrealEspanyol termina 5-1 pic.twitter.com/WxV4mqCiPS — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 27, 2022

Lo porterà a casa e lo esporrà: dirà e racconterà ai figli che si tratta del primo. Magari ne avrà altri accanto: prima della gara contro l'Espanyol non gli era capitato neanche di far doppietta tra i professionisti, in un club. E invece eccolo: 4 goal al Madrigal, tra gli applausi.

Una prestazione "monstre" per un giocatore che si candida, partita dopo partita, a un posto da protagonista nel calcio internazionale da qui a breve. Unai Emery sorride: lui pure, lanciando un messaggio alla Juventus. Fa il segno del quattro con le dita davanti ai fotografi: è il suo giorno. Scatenato: forse qualcosa in più.