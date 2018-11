Pogba: "Tornare allo United è stata una mia scelta, nessun rimpianto"

Il grande ex Pogba parla alla vigilia di Juventus-Manchester United e del suo trasferimento dell'estate 2016: "Tornare è stata una mia scelta".

Paul Pogba torna per la prima volta a Torino da avversario e, alla vigilia di Juventus-Manchester United, prende la parola insieme a José Mourinho.

Il centrocampista francese parla del suo trasferimento del 2016: "Scegliere di tornare allo United è stata una mia scelta, non ho nessun rimpianto. Conoscevo lo United e sono tornato per poter aiutare la squadra a tornare al top. Sono felice di essere tornato qui".

Sulla Juve e su Cristiano Ronaldo: "Ho pensato fosse molto buono per la Juve. Giocare con grandi giocatori come lui, come Messi, come Neymar è sempre il sogno di tutti. Oggi è alla Juve e penso sia molto contento di essere qui".

Le voci sul futuro sono molte, ma Pogba si dice felice di stare a Manchester: "Finora è andato tutto bene, sono soddisfatto e felice di essere qui. Per me è assolutamente positivo e anche per la squadra. Ci si aspetta sempre di più da tutti e siamo sulla strada giusta, possiamo migliorare".

Il rapporto con Mourinho non sembra però idilliaco. Il francese tiene comunque lontane le critiche: "Il nostro è un rapporto 'allenatore-calciatore' e 'calciatore-allenatore', come tutti. Non c’è alcuna differenza con gli altri. Lui è l’allenatore e io sono il giocatore, faccio il mio ruolo e quello che lui dice di fare con grande gioia, lui è il capo. L'allenatore sceglie chi schierare e io sto giocando, voglio dare il massimo. Le polemiche non mi influenzano minimamente".

Dopo una avvio difficile, nelle ultime partite si è visto uno United diverso: "Ci sono stati cambiamenti da parte di tutti, non ci stiamo rendendo conto che siamo il Manchester United. Stiamo acquisendo fiducia sul campo tutti insieme" ha chiuso Pogba.