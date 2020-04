Pogba rivela: "Via da Manchester perchè Ferguson mi spezzò il cuore"

Speranza a costo zero dal alla . Campione a peso d'oro dalla Juventus al Manchester United. Il ritorno di Paul Pogba in Premier, il Pogback che ha sconvonto l'estate del 2016 è stato senza dubbio uno dei colpi più importanti nella storia del calciomercato. Rende ancora più particolare il suo addio del 2012.

Intervistato dalla radio ufficiale del Manchester United, squadra nella quale milita come imprescindbile, nonostante diverse polemiche riguardo la sua continuità di rendimento, Pogba ha raccontato perchè decise, giovanissimo, di abbandonare i Red Devils.

C'era la Juventus, accettata non per una questione di contratto:

"Fu piuttosto una mancanza di fiducia di Ferguson. Certo, lui resta sempre il miglior allenatore della storia per me, ma partita contro il fu la goccia che fece traboccare il vaso: mancavano tutti i centrocampisti, giocarono Park e Rafael in mezzo e io non entrai. Perdemmo. Ferguson mi fece riscaldare, pensavo che sarei entrato ma mi spezzò il cuore".