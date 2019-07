Pogba al Real Madrid, il fratello: "Il calcio spagnolo è il migliore per lui e per me"

Mathias Pogba, fratello di Paul, spinge il centrocampista del Manchester United al Real Madrid: "Se pensa che è il club migliore per lui, verrà".

Accettata la brutta debacle in International Champions Cup nel derby con l'Atletico, il si lecca le ferite: il pesante 3-7 maturato contro i 'Colchoneros' è una macchia, sebbene si sia trattato soltanto di un'amichevole. La soluzione alle difficoltà incontrate sul campo può giungere direttamente dal calciomercato.

Dopo aver speso oltre 300 milioni per gli acquisti, i 'Blancos' pensano a un altro colpo da regalare a Zinedine Zidane per consegnargli una rosa stellare: l'indiziato principale è quel Paul Pogba tanto desiderato dal tecnico francese, che farebbe di tutto per allenarlo.

Secondo quanto riportato da 'The Sun', il è un osso duro con cui trattare: 150 milioni di sterline (poco più di 166 milioni di euro) per lasciar partire l'ex , il cui trasferimento diventerebbe di gran lunga il più oneroso della storia in Premier League (il record attuale è detenuto da Coutinho).

A dare più di una speranza ai tifosi del Real Madrid ci ha pensato il fratello di Paul Pogba, Mathias, atterrato in per intraprendere l'avventura con il CD Manchego, club di terza divisione. Queste le sue dichiarazioni raccolte da 'AS'.

"Le voci di mercato? Siamo tranquilli e sereni: se Paul deve andare al Real Madrid lo farà, altrimenti nulla. Per mio fratello pretendo sempre il meglio: se crede che il Real sia la migliore opzione ci andrà. Non sono qui per lui, ma per me".

Chiara apertura ai tredici volte campioni d'Europa.