Pogba pronto a tornare in campo: "E' stato tutto frustrante"

Pogba non ha ancora giocato un minuto in questo 2020: "Sono affamato, non vedo l'ora di tornare. Mi sto allenando con il pallone".

L'infortunio alla caviglia gli ha tolto il piacere di fare quello per cui è nato, la sua ragione di vita: prendere a calci un pallone è diventata una pratica complicata per Paul Pogba, ai box da fine dicembre e mai in campo nel 2020.

Più tempo passato in infermeria che in campo insomma, ma la fine del calvario sembra sempre più vicina: al sito ufficiale del , il francese ha raccontato la sua sofferenza per non poter aiutare i compagni di squadra che avrebbero avuto terribilmente bisogno della sua qualità in mezzo al campo.

"Il calcio è il mio lavoro e lo amo, giocare mi diverte. E' stato tutto così frustrante, una cosa del genere non mi era mai successa in carriera".

Il problema fisico che lo ha colpito si è rivelato più grave del previsto col passare delle settimane, fino alla triste scoperta.

"Era capitato a inizio stagione e ho continuato a giocarci su: quando mi sono fermato ho scoperto che c'era una frattura. Ho dovuto usare un gesso, ma ora per fortuna posso dire che mi è andata bene. A dicembre sono tornato in campo ma il dolore si è rifatto vivo e l'operazione si è resa necessaria".

Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel: Pogba punta a rientrare per la parte finale della stagione, sempre che si ritorni a giocare ovviamente.