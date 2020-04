Pogba e le parole della madre: "Mi diceva che sarei tornato allo United"

Paul Pogba parla del Manchester United e dei suoi modelli: "Pirlo e Scholes, per la loro capacità di controllare le partite".

Paul Pogba e la : un rapporto che non si è mai veramente interrotto. E a confermarlo sono le costanti voci su un possibile ritorno a del centrocampista francese. Il quale, però, al sito del dimostra di pensare solo e solamente ai Red Devils.

"Mia madre mi diceva sempre di non preoccuparmi, perché un giorno sarei tornato a Manchester. E quando sono tornato ero davvero felice. Qui avevo cominciato un percorso senza concluderlo. Ero pronto a tornare da giocatore affermato, non più da giovane prospetto".

I modelli di Pogba? Paul Scholes e Andrea Pirlo. Il primo conosciuto al Manchester United, il secondo alla Juventus.

"Ho imparato molto da loro. Per me è stato incredibile allenarmi con loro, mi ha motivato parecchio. Pirlo e Scholes sanno controllare la partita e gli altri giocatori".

In questo 2020, complice un infortunio e lo stop per l'emergenza Coronavirus, Pogba non è ancora sceso in campo con la maglia del Manchester United.