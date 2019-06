Pogba, parole d'addio allo United: "Può essere il momento per una nuova sfida"

Paul Pogba e il Manchester United, una storia d'amore difficile che potrebbe finire tra poco, dopo tre anni. A dichiararlo è stato lo stesso giocatore, uno dei sogni nel cassetto del mercato della .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A margine di un evento a Tokyo, come riporta 'Reuters' il calciatore francese ha dichiarato che sta pensando di lasciare lo United e di cercare una nuova sfida.

"Dopo questa stagione, che è stata anche la mia migliore, e tutto quello che è successo, credo per me sia il momento giusto per cercare una nuova sfida da qualche altra parte".