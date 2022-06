Pogba, linea verde e poche certezze: il centrocampo della Juventus 2022/23

Il ritorno di Pogba, Locatelli e la conferma di Miretti per il resto nel centrocampo della Juve nessuno è sicuro del posto.

Se in attacco si assisterà a una vera e propria rivoluzione anche a centrocampo la Juventus si prepara a un restyling decisamente profondo. La grande novità, ovviamente, sarà il ritorno di Paul Pogba per cui ormai manca solo l'annuncio ufficiale atteso a inizio luglio. Ma chi affiancherà il Polpo?

Al momento l'unico sicuro di restare in bianconero è Manuel Locatelli, colpo della scorsa estate e incoronato da Allegri addirittura come possibile capitan futuro della Juventus. Insieme a lui, molto probabilmente, verrà confermato il giovane Miretti che così bene ha fatto negli ultimi mesi mentre Fagioli dovrebbe rinnovare e andare in ritiro, dove verrà valutato. Inoltre della rosa dovrebbe fare parte anche Denis Zakaria, arrivato a Torino lo scorso gennaio

Da valutare invece le posizioni di Weston McKennie e Adrien Rabiot: il primo davanti a una buona offerta potrebbe anche essere sacrificato, il secondo alla Juve non ha mai convinto e avrebbe intenzione di cambiare aria per rilanciarsi.

Infine eccoci al capitolo Arthur, arrivato tre anni fa dal Barcellona nel discusso scambio con Pjanic. Il brasiliano, le cui doti tecniche non sono in discussione, tra infortuni ed equivoci tattici non è mai riuscito a prendere in mano le chiavi del centrocampo bianconero ecco perché nelle prossime settimane il divorzio sembra la soluzione più probabile.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare Aaron Ramsey che di ritorno dal prestito ai Rangers dovrebbe risolvere il contratto con la Juventus anche per preparare al meglio i Mondiali col suo Galles.