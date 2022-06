Pogba-Juventus, un anno fa Raiola diceva: "Non possono permetterselo"

Le parole di Raiola nella docu-serie su Pogba riportate da 'The Athletic': "Ho visto PSG e Barça". Paul: "Lo United mi vuole, ma non mi offre nulla".

Ogni dettaglio è stato sistemato. Il matrimonio bis tra Paul Pogba e la Juventus si celebrerà presto, molto presto. A luglio, per la precisione, mese in cui è prevista l'ufficialità del ritorno a Torino del francese. Che intanto si prepara per 'The Pogmentary', la docu-serie realizzata su di lui e in uscita venerdì 17 giugno su Amazon Prime.

Nel documentario, girato negli scorsi mesi, 'The Athletic' rende noti i contenuti delle sue telefonate con Mino Raiola, il suo ex agente, scomparso ad aprile. Si parla anche della Juventus, del Manchester United, del futuro di Pogba.

"Sono a un punto cruciale della carriera - dice il francese - Devo prendere decisioni importanti per il mio futuro e non posso sbagliare".

Ai tempi in cui viene girato il documentario, ironia della sorte, pare però che la Juventus non debba proprio essere il destino di Pogba. E a rivelarlo al calciatore, in una scena registrata nel luglio 2021 mentre il francese è in barca assieme al connazionale Matuidi, è lo stesso Raiola.

"No, no, la Juventus non può permettersi di riprenderti - dice il procuratore, sempre come riporta il 'The Athletic' - Mi incontrerò col PSG, ho già visto per due volte il Barcellona. Il mercato è come il mare: su e giù, su e giù".

Quel che è certo già ai tempi è l'addio al Manchester United, che non ha mai fatto pervenire a Pogba un'offerta ritenuta adeguata per il rinnovo del contratto.

"Il Manchester United ha fatto una seconda offerta?", chiede il francese a Raiola.

"Sì - risponde l'agente - loro vogliono assolutamente che tu rimanga. Ma l'offerta non riflette la loro volontà. Gliel'ho detto: 'Se volete che rimanga, non fategli questa offerta'. Gli farò capire che se vogliono costruire un progetto su di te, questa volta dovranno agire diversamente e mettere i soldi sul tavolo".

"Stanno bluffando - dice ancora Pogba - Come puoi dire a un giocatore che lo vuoi assolutamente e non offrirgli nulla? Mai vista una cosa del genere".

E poi, ancora:

"Il mio processo mentale è quello di mostrare al Manchester United che ha fatto un errore ad aspettare a offrirmi un contratto. E mostrarlo anche agli altri club".

Alla fine, come previsto, la separazione si è consumata. E ora Pogba è pronto a compiere lo stesso tragitto del 2012: da Manchester a Torino, dallo United alla Juventus. Ancora una volta, oggi come allora, a parametro zero.