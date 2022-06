La Juve ha in mano Pogba: countdown senza fretta

I bianconeri hanno bloccato il centrocampista francese e non temono imprevisti: l'annuncio, ormai, somiglia sempre più ad una mera formalità.

La Juventus e Paul Pogba vedono il traguardo. Attenzione: l’arrivo (bis) del Polpo a Torino non è roba imminente e, stando ai ben informati, per l’annuncio di rito si va decisamente in zona luglio. Questioni burocratiche, e non solo, da rispettare con i tempi imposti dal calciomercato. Va così, ma va decisamente bene ai bianconeri che, ormai, non temono più brutte sorprese.

Niente Real Madrid, che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Aurelien Tchouameni dal Monaco per 100 milioni complessivi. Niente Manchester City, nonostante Pep Guardiola ci abbia provato senza però trovare la sponda da parte del diretto interessato. Niente PSG, ancora a caccia dell’allenatore giusto, con la pista Zinedine Zidane smentita seccamente dal suo agente.

Insomma, campo libero per la Vecchia Signora. Che, proprio per evitare inserimenti della ultim’ora, ha effettuato i passi necessari per considerare Pogba un giocatore a tutti gli effetti bloccato.

C’è chi dice, inoltre, che Max Allegri abbia iniziato a studiare minuziosamente il prossimo impianto tattico chiamato a valorizzare le caratteristiche del #Pogback. D’altra parte, i numeri del primo ciclo non mentono: 178 presenze e 34 goal.

Un patrimonio tecnico considerevole, da (ri)valorizzare, specialmente considerando come il ritorno di Paul a Manchester non sia stato – eufemismo – dei più memorabili. Per farla breve, il calciatore va rimotivato cucendogli addosso il giusto abito tattico. E se la logica, in chiave 4-3-3, porta al classico ruolo di mezzala sinistra, occhio alla regia del centrocampo. In quanto, si sa, il mister toscano non ha dogmi e vota il partito della duttilità.

Pogba, per sentirsi nuovamente protagonista, ha messo la Juve in cima ai suoi desideri. Il tutto, snobbando le proposte che altrove lo avrebbero portato a guadagnare di più. Allora semaforo verde alla proposta pluriennale messa sul piatto dalla Juve: 8 milioni netti più bonus. Uno sforzo considerevole, quello profuso dagli uomini della Continassa, che testimonia come da quelle parti il profilo di Paul non sia mai passato di moda. Affatto.

Anche nelle ultime ore, inoltre, la Juve ha ricevuto rassicurazioni circa la bontà della missione in atto. Riassunto: Pogba la sua decisione l’ha presa e non la cambierà. C’è voglia di Torino, di abbracciare nuovamente la famiglia zebrata e di tornare a essere quel calciatore già ammirato all’ombra della Mole.

Il resto è countdown, purissimo countdown. Tra il documentario in rampa di lancio marchiato Amazon prime e le necessità della Juventus. Ultime curve, ultimi metri, ma senza timori: il Pogba bis è (quasi) servito.