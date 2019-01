Pogba, frecciata a Mourinho: "Prima era difficile giocare a calcio"

Paul Pogba è grande protagonista nel Manchester United di Solskjaer e non si risparmia frecciate a Mourinho: "Prima era difficile giocare a calcio".

Dall'addio di José Mourinho il Manchester United ha ottenuto soltanto vittorie. Cinque in Premier League, più una in FA Cup. Il successo contro il Tottenham ha confermato che la squadra di Ole Gunnar Solskjaer ha voltato pagina, così come ha fatto anche Paul Pogba.

Il francese dopo il cambio di guida tecnica ha cambiato passo: 4 goal e 4 assist nelle partite giocate in campionato, l'ultimo assist decisivo per battere gli Spurs e riportare i Red Devils in piena corsa per un posto in Champions League.

Dopo la partita di Wembley il campione del mondo non si è risparmiato un paio di frecciate al suo vecchio allenatore, sottolineando come con Solskjaer in panchina la squadra sia tornata a giocare più il pallone in un ruolo a lui più congeniale.

"Mi piace giocare a calcio ed è stato difficile farlo nel sistema di prima, con le tattiche che usavamo per stare in campo. Mi piace essere più aggressivo e giocare molto la palla. La difesa non è la mia miglior caratteristica, ora con Solskjaer ci capiamo e gioco dove più mi sento a mio agio. Da quando è arrivato, sento che ho più libertà".

Nelle ultime due partite di Premier League con Mourinho in panchina, Pogba non era nemmeno entrato in campo. Ora con il tecnico norvegese è di nuovo protagonista. E il Manchester United vola, anche grazie al proprio numero 6.