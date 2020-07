"Pogba back": un tweet della Juve frainteso scatena i tifosi

L'account spagnolo del club bianconero ha poi cancellato e spiegato: "Volevamo solo ricordare i goal di un nostro ex giocatore, non pensate altro".

Basta un ‘back’ per accendere l’entusiasmo dei tifosi della . Soprattutto se poi vicino c’è il nome di Paul Labile Pogba, il sogno di mercato del popolo bianconero. A maggior ragione se ad accostarli è la stessa Juventus.

Protagonista della vicenda è il profilo Twitter in lingua spagnola del club bianconero, che ieri ha postato i migliori goal di Pogba in bianconero, menzionando il giocatore e con il classico hashtag ‘forza ’. Più quel ‘back’ che ha fatto sognare i tifosi. Tweet che poi è stato cancellato.

Ovviamente, però, è arrivato presto il chiarimento, col sorriso: si trattava di un ‘throwback’, un tuffo nel passato e non un annuncio di mercato per il futuro. Nonostante alcuni ancora sperino.

“Volevamo solo ricordare i goal di un ex giocatore, non pensate ad altre cose”

Non basterà di certo un tweet per riportare Pogba a , ma non sarà altrettanto di certo un tweet a fermare la fantasia e i sogni di milioni di tifosi.