Pogba attacca Mourinho: "Messo da parte come se non esistessi più"

O si ama, o sportivamente parlando si odia. Josè Mourinho ha sempre diviso tifosi e addetti ai lavori nella sua ventennale carriera. Anche se la bilancia tende verso la parte positiva, anche diversi giocatori hanno avuto seri problemi con lui durante le sue svariate esperienze tra Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia. Tra questi Paul Pogba.

Pogba ha parlato a Sky Sports del suo rapporto con Mourinho ai tempi del Manchester United, squadra con cui il francese, ancora stabilmente centrocampista dei Red Devils e il mister lusitano hanno conquistato l'Europa League del 2016/2017.

L'ex giocatore della Juventus ha evidenziato come da un giorno all'altro sia cambiato il rapporto con Mourinho:

"Una volta avevo un ottimo rapporto con Mourinho e tutti lo hanno visto. Il giorno dopo non si sa cosa sia successo. Questa è la cosa strana che ho avuto con lui e non so nemmeno spiegarlo, perché non lo so nemmeno".