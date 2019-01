Pogba, altra stilettata a Mourinho: "Ora sappiamo dove andare"

Quella del Manchester United è stata sin qui una stagione dai due volti. I Red Devils hanno infatti deluso le aspettative, soprattutto in campionato, fino a metà dicembre ma, dopo l’esonero di José Mourinho ed il conseguente approdo in panchina di Ole Gunnar Solskjaer , hanno decisamente cambiato marcia.

Lo United, con il tecnico norvegese, ha vinto sei partite su sei (cinque di Premier League ed una di FA Cup), riavvicinandosi in campionato a quelle zone che valgono la qualificazione alla prossima Champions League.

Tra i giocatori che hanno tratto maggiore giovamento dall’arrivo di Solskjaer c’è certamente Paul Pogba . Il campione transalpino, parlando ai microfoni di Sky Sports News , ha svelato in che cosa è cambiato lo United dopo la partenza di Mourinho.

Pogba, i cui rapporti con Mourinho si dice che fossero tutt’altro che idilliaci, da fine dicembre ad oggi ha segnato quattro reti e fornito quattro assist, migliorando decisamente il suo rendimento.

“Il nuovo sistema di gioco rende le cose più facili e non parlo solo per me. E’ vero, ho fatto dei goal e degli assist, questo però vale per tutta la squadra”.